An ninh trật tự Công an phường An Mỹ làm rõ vụ trộm cắp xe máy (QNO) - N.V.H. (SN 2006) và H.D.C.A. (SN 2005, cùng trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) bị bắt giữ sau khi trộm cắp xe máy trên địa bàn phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ).

Hai đối tượng cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6/6, Công an phường An Mỹ tiếp nhận tin báo của chị L.T.B.C. (SN 1992, xã Tiên Cảnh) về việc chiều ngày 5 đến sáng 6/6, chị để xe máy Yamaha Sirius BKS 92MA-021.63 trước dãy trọ đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Mỹ) thì bị kẻ gian lấy trộm.

Công an phường An Mỹ phân công trinh sát tập trung xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định N.V.H. là đối tượng thực hiện vụ trộm nêu trên và phối hợp Công an xã Tiên Cảnh bắt giữ H., thu hồi tang vật liên quan.

Lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ khen thưởng nóng cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Mỹ. Ảnh: T.P

Mở rộng điều tra, Công an phường An Mỹ tiếp tục bắt giữ H.D.C.A. là đối tượng cùng N.V.H. trộm cắp xe máy của chị C.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chiều 7/6, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ đến khen thưởng đột xuất tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Mỹ.