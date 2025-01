An ninh trật tự

Công an phường Điện Dương bắt quả tang đối tượng trộm cắp tài sản tại công trình

(QNO) - Ngày 23/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Dương Chiến Thắng (SN 1999, khối phố Phong Hòa, phường Sơn Phong, TP.Hội An) về tội trộm cắp tài sản.