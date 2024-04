An ninh trật tự Công an phường Hòa Hương bắt giữ đối tượng trộm cắp (QNO) - B.T.T. (31 tuổi, trú xã Tam An, Phú Ninh) và H.T.H. (38 tuổi, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) bị bắt giữ sau khi trộm cắp tài sản của người dân.

Hai đối tượng H. và T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/4, Công an phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) cho hay đang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tam Kỳ xử lý vụ trộm cắp do hai đối tượng trên thực hiện.

Trước đó, vào 9 giờ sáng 25/4, đơn vị này nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy cắp tài sản là một bàn inox ngay tại nhà. Chỉ sau hơn một giờ xác minh, truy xét, công an phường đã xác định được B.T.T. và H.T.H. là đối tượng thực hiện vụ việc.

Tại trụ sở công an phường, hai đối tượng khai nhận trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an phường Hòa Hương đã thu giữ tang vật. Riêng đối tượng H.T.H. là người đã có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2023 về cùng tội danh.