Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam bàn giải pháp phối hợp bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy (QNO) - Ngày 4/4, Công an tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Sở GD-ĐT, Sở GT-VT để bàn giải pháp phối hợp, nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: M.T

Lãnh đạo Công an Quảng Nam thông tin, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Số người chết do tai nạn giao thông giảm 34% so với cùng kỳ.

Công tác tuyên truyền về an toàn giao thông được lực lượng công an thực hiện thường xuyên, gắn với đổi mới hình thức, trong đó chủ động tuyên truyền đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Trong quý I, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 140 trường, hơn 70.000 lượt học sinh tham dự.

Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức điều tra cơ bản các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó kiến nghị các sở, ban, ngành và UBND các cấp sớm khắc phục những bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến giao thông…

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Ảnh: M.T

Đặc biệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ” trong quá trình xử lý vi phạm,

Tuy nhiên, qua công tác khảo sát, nắm tình hình trên lĩnh vực giao thông của lực lượng công an, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn vẫn còn không ít hạn chế, tổ chức giao thông chưa đồng bộ. Tình trạng xe kinh doanh vận tải hoạt động trá hình, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, tình hình học sinh vi phạm giao thông còn diễn ra khá phổ biến, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đối với học sinh.

Qua công tác rà soát, kiểm tra của lực lượng công an, tại các cơ sở còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm phòng cháy chữa cháy như chưa có đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, chưa có phương án chữa cháy, chưa đảm bảo về giao thông dành cho chữa cháy, về giải pháp thoát nạn, về hệ thống báo cháy….

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh trao đổi tại hội nghị. Ảnh: M.T

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, đại biểu của Công an tỉnh, Sở GD-ĐT, Sở GT-VT, Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao đổi, thảo luận, thống nhất nhiều nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp.

Trong đó, tập trung vào các nội dung phối hợp tổ chức kiểm soát tải trọng, hành khách; tăng cường biện pháp quản lý lái xe của doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp xe hợp đồng hoạt động trá hình.

CSGT sẽ tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát và kiến nghị các bất cập về giao thông. Ảnh: T.C

Các đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra, khảo sát tuyến giao thông được phân cấp quản lý, kiến nghị các cấp ngành đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông, bổ sung đầy đủ biển báo hiệu, khắc phục những bất hợp lý về tổ chức giao thông,

Ngành giáo dục sẽ đồng hành tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về giao thông, không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện…

Cùng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh và Sở GD-ĐT đã họp trao đổi, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót và triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024.