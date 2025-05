Cơ hội đầu tư Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam thăm, làm việc với Khu kinh tế tự do Incheon (Hàn Quốc) (QNO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều nay 15/5, Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Khu kinh tế tự do Incheon.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc với Khu kinh tế tự do Incheon. Ảnh: HUY BÌNH

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam có ông Yoon Won Seok - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Khu kinh tế tự do Incheon; ông Kim Yong Sin - Cục trưởng Cục Ngoại giao thành phố Incheon và các thành viên liên quan của Khu kinh tế tự do Incheon.

Về phía doanh nghiệp, nhà đầu tư có Tiến sĩ Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sovico, Hoiana cùng dự.

Sau nghi nghe giới thiệu về mô hình, hoạt động, quản lý, cơ chế đầu tư, vận hành của Khu kinh tế tự do Incheon, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đánh giá rất cao bề dày kinh nghiệm quản lý, điều hành, hoạt động hiệu quả của Khu kinh tế tự do Incheon. Đây là một trong những khu kinh tế tự do lớn nhất và quan trọng nhất của Hàn Quốc, với chức năng thúc đẩy đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

[VIDEO] - Quang cảnh buổi làm việc:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng thông tin, Quảng Nam đang có nhu cầu thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai. Đây là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam, được thành lập vào năm 2003, với tính chất là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực.

Khu kinh tế mở Chu Lai là một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là khu vực phát triển đô thị; là trung tâm công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hàng không; trung tâm khí - điện và sản phẩm hóa dầu; công nghiệp dệt may và phụ trợ ngành dệt may, các loại hình công nghiệp khác ứng dụng công nghệ cao và có hàm lượng chất xám cao; trung tâm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và là trung tâm du lịch dịch vụ gắn với việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai - Kỳ Hà.

Khu kinh tế mở Chu Lai có rất nhiều điểm tương đồng về quy mô, điều kiện địa lý tự nhiên, tính chất với Khu kinh tế tự do Incheon.

Nhân buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam mong muốn Khu kinh tế tự do Incheon chia sẻ thông tin, tạo điều kiện để đoàn tìm hiểu về các nội dung: Nghiên cứu vị trí địa lý thuận lợi, định hướng quy hoạch của Khu kinh tế tự do Incheon, cũng như quy hoạch các khu vực chức năng chính Khu Songdo, Khu Yeongjong, Khu Cheongna, việc kết nối với hệ thống đô thị xung quanh.

Nghiên cứu mô hình đầu tư, cấu trúc và cơ sở hạ tầng Khu kinh tế tự do Incheon, cũng như các khu vực chức năng chính. Nghiên cứu các cơ chế chính sách, ưu đãi đầu tư được áp dụng tại Khu kinh tế tự do Incheon, cũng như các khu vực chức năng chính.

Nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành và các giải pháp về khoa học công nghệ được áp dụng trong vận hành Khu kinh tế tự do Incheon.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng (bìa phải) tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo Khu kinh tế tự do Incheon. Ảnh: HUY BÌNH

Sau khi trao đổi và thảo luận về các nội dung, thay mặt Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cảm ơn lãnh đạo Khu kinh tế tự do Incheon đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn hết sức trọng thị; chúc Khu kinh tế tự do Incheon ngày càng phát triển thịnh vượng.

* Sau đó, Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam tiếp tục khảo sát cách quản lý, vận hành sân bay Incheon và thảo luận, trao đổi với Tổng Công ty Hàng không quốc tế Incheon (IIAC).

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc với IIAC. Ảnh: HUY BÌNH

Qua giới thiệu của đại diện IIAC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đánh giá cao bề dày kinh nghiệm quản lý, vận hành sân bay, vị thế của một trong những sân bay hiện đại nhất thế giới. Đây là những thế mạnh tỉnh Quảng Nam mong muốn hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng thông tin, Quảng Nam đang có nhu cầu thu hút đầu tư vào Cảng hàng không quốc tế Chu Lai. Sân bay Chu Lai đang khai thác nhà ga hành khách với công suất phục vụ 1,7 triệu hành khách/năm, phục vụ khai thác các tuyến bay thương mại đi TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội với tần suất 8-15 chuyến/ngày (tùy thời điểm).

Đây là sân bay có quỹ đất sạch rất lớn hơn 2.000ha, được quy hoạch phát triển thành cảng hàng không quốc tế quy mô 4F. Hiện nay, Chính phủ đã thống nhất chủ trương, tỉnh Quảng Nam đang xúc tiến kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu lai theo hình thức PPP.

Theo đó, sẽ phát triển thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hàng không quốc tế với các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, logistics hàng không. Trung tâm đào tạo và huấn luyện bay; trung tâm sửa chữa bảo dưỡng các loại máy bay, sản xuất linh phụ kiện ngành hàng không.

Gắn kết với khu phi thuế quan và các khu công nghiệp công nghệ cao, hình thành trung tâm sản xuất, chế tác, gia công các sản phẩm công nghệ cao, giá trị cao, xuất nhập khẩu đường hàng không. Hình thành hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay Chu Lai.

Thu hút đầu tư, hình thành trung tâm logistics các khu phi thuế quan thông minh, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Cảng hàng không Chu Lai. Chuyển giao công nghệ quản lý kho bãi, điều phối vận tải thông minh. Phát triển các sản phẩm du lịch mới. Phát triển bền vững và công nghệ cao.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam khảo sát tại sân bay quốc tế Incheon. Ảnh: HUY BÌNH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng mong muốn IIAC chia sẻ thông tin để đoàn nắm bắt về quá trình nghiên cứu mô hình đầu tư, cấu trúc và cơ sở hạ tầng sân bay; điều kiện phát triển sân bay quốc tế Incheon thành một trong những sân bay tốt nhất thế giới và là trung tâm vận chuyển, trung chuyển lớn của khu vực Đông Bắc Á và thế giới.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị IIAC hỗ trợ trong việc xây dựng và phát triển sân bay Chu Lai, các khu vực phụ cận theo mô hình tích hợp gồm sân bay quốc tế đa chức năng, trung tâm logistics và thương mại, khu đô thị sân bay và khu dịch vụ hàng không.

IIAC với các dự án như "Smart Racing Park" và hợp tác với Hyundai Motor trong lĩnh vực di chuyển tương lai, có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Quảng Nam trong việc hướng tới xây dựng các khu phức hợp tích hợp dịch vụ hàng không, du lịch và giải trí hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ thông minh. Hợp tác chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm xây dựng sân bay thông minh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: HUY BÌNH

IIAC đã có kinh nghiệm hợp tác quảng bá với Việt Nam thông qua chương trình hợp tác quảng bá hình ảnh với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Việc quảng bá hình ảnh tại sân bay Incheon góp phần thu hút khách Hàn Quốc và du khách quốc tế đến Quảng Nam.

Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị hỗ trợ không gian tuyên truyền quảng bá tại sân bay Incheon; phối kết hợp tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa - du lịch Quảng Nam tại sân bay Incheon. Phối hợp tổ chức các sản phẩm du lịch liên tuyến: Hàn Quốc (qua sân bay Incheon) - Hội An - Mỹ Sơn.



Sau phần chia sẻ và thảo luận, thay mặt Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cảm ơn Ban lãnh đạo IIAC đã dành thời gian đón tiếp và trao đổi nhiều thông tin, kinh nghiệm.