Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông (QNO) - Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Nam khai mạc buổi báo cáo chuyên đề đầu tiên trong số 10 chuyên đề được Bộ Công an phê duyệt bồi dưỡng cho 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông (Lào).

Đại tá Sanmala Khunphisit - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông phát biểu tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Nam

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Tham mưu Công an tỉnh phối hợp các phòng chức năng của Công an tỉnh Sê Kông khảo sát, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam chuẩn bị các điều kiện phục vụ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Chuyên đề đầu tiên về “Những vấn đề cơ bản trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy và tiền chất ma túy” đã được báo cáo, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông. Đây là 1 trong 10 chuyên đề được Bộ Công an phê duyệt bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dự kiến tổ chức tại tỉnh Sê Kông trong thời gian 2,5 tháng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Nam

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam cho hay sẽ kết nối, phối hợp các đơn vị thuộc Công an 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung phục vụ triển khai công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đề ra.