Quốc phòng - An ninh

Lãnh đạo Công an Quảng Nam thăm, chúc tết Công an tỉnh Sê Kông và Champasak (Lào)

(QNO) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào, ngày 9 và 10/4, đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn có chuyến thăm, chúc tết Công an tỉnh Sê Kông và Công an tỉnh Champasak.