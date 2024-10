Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam đạt nhiều kết quả trong phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (QNO) - Ngày 12/10, Đoàn kiểm tra Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an có buổi làm việc, đánh giá kết quả kiểm tra công tác PCCC và CNCH năm 2024 của Công an Quảng Nam.

Đoàn công tác làm việc với Công an Quảng Nam và lãnh đạo công an các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Q.H

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì buổi làm việc. Trước đó, từ ngày 10/10 đến ngày 12/10, đoàn công tác đã kiểm tra nghiệp vụ và thực hiện chỉ tiêu công tác PCCC và CNCH năm 2024 tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.Tam Kỳ và Công an huyện Thăng Bình.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao các mặt công tác của Công an Quảng Nam trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Cụ thể, Công an Quảng Nam đã chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; triển khai giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.H

Các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn được bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH. Công an các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức 1.134 cuộc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, kết hợp hướng dẫn kỹ năng, thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy cho hơn 586 nghìn lượt người, hơn 424 nghìn hộ gia đình.

Toàn tỉnh có hơn 265 nghìn hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; xây dựng và duy trì hoạt động 203 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và 747 điểm chữa cháy công cộng.

Công an Quảng Nam được đánh giá đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, tập huấn về PCCC . Ảnh: T.C

Quảng Nam cũng đã thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH; kiểm tra lập 92 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 93 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về PCCC với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Minh Khương ghi nhận kết quả đạt được trong công tác PCCC và CNCH của Công an tỉnh Quảng Nam. Đồng thời yêu cầu đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về công tác PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ Công an.

Đoàn công tác đề nghị Công an Quảng Nam tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ và triển khai thành lập các “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ sở để không để bị động, bất ngờ khi có sự cố cháy nổ xảy ra.