An ninh trật tự Hội An tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy sau các vụ cháy xe điện Thời gian qua, trên địa bàn TP.Hội An liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nhất là cháy xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (xe điện) gây thiệt hại nhiều hàng hóa, phương tiện, tài sản.

Công an TP.Hội An tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn thành phố. Ảnh: PHAN SƠN

Do đó, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, UBND các xã, phường; các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, tiến đến không để xảy ra cháy trên địa bàn thành phố trong thời gian đến, đặc biệt là tại nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các bãi đỗ xe điện, bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe khách, xe gắn máy, các điểm tổ chức lễ hội, nhất là trong khu vực phố cổ.

Trong đó, Công an thành phố tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao để tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, khu phố cổ.

Ngoài ra, UBND TP.Hội An yêu cầu ngành chức năng kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC, nguy cơ phát sinh cháy, nổ; có biện pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến an toàn PCCC, nhất là các chợ, cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo an toàn về PCCC, các điểm có nguy cơ cháy nổ cao; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về PCCC.

Tăng cường lực lượng thường trực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCCC&CNCH theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức lực lượng tuần tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ, không để xảy ra cháy lớn; xây dựng và phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, cơ sở, đặc biệt là trong khu vực phố cổ; thường xuyên phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng PCCC&CNCH cho lực lượng tại chỗ đáp ứng yêu cầu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ ban đầu.