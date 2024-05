An ninh trật tự Hội An chú trọng “4 tại chỗ” trong phòng cháy chữa cháy TP.Hội An chú trọng phương châm “4 tại chỗ” nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý kịp thời tình huống liên quan ngay tại cơ sở.

Các tổ liên gia an toàn PCCC tại Hội An tham gia thi thực hành phương án chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Ảnh: PHAN SƠN

Mới đây, tại công viên văn hóa Hội An, UBND TP.Hội An tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” năm 2024.

Tham gia hội thi có 5 tổ thuộc các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Châu và Cẩm An. Các tổ liên gia đã tham gia phần thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) và thi thực hành chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở liền kề kết hợp sản xuất, kinh doanh.

“Tôi thấy hội thi này rất là hữu ích để có thể tự bảo vệ mình và hướng dẫn, hỗ trợ những người xung quanh khi có cháy nổ, xảy ra ” - anh Huỳnh Vũ Đinh Hiếu ở phường Cẩm Phô bày tỏ.

Thượng tá Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng Công an TP.Hội An trao đổi: “Hội thi lần này cũng là dịp phát huy có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (bao gồm: lực lượng - phương tiện - chỉ huy - hậu cần tại chỗ) trong xử lý các tình huống cháy, nổ nếu có xảy ra tại khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Thời điểm “vàng” để chữa cháy là trong vòng 5 phút kể từ khi đám cháy bùng phát và chỉ có lực lượng tại chỗ mới phát huy hiệu quả cao nhất trong xử lý đám cháy ngay từ đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt”.

Thực tập phương án PCCC&CNCH tại chợ Cẩm Châu (TP.Hội An). Ảnh: PHAN SƠN

Hiện nay, trên địa bàn TP.Hội An có 16 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 13 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” ở 13 xã phường.

Theo kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC năm 2024, TP.Hội An xác định chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, nhất là khu phố cổ.

Đồng thời tiếp tục duy trì mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC” tại 100% thôn/khối phố; xây dựng đội dân phòng PCCC đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, được trang bị đầy đủ phương tiện và thường trực theo phương châm “4 tại chỗ”.

“Hội An có hàng nghìn nhà cổ và công trình kiến trúc chủ yếu được xây dựng bằng vật liệu gỗ, nằm liền kề nhau, phần lớn kết hợp ở và kinh doanh với nhiều mặt hàng dễ cháy. Trong khi đó, đường vào khu phố cổ, nhất là các kiệt, hẻm lại nhỏ hẹp nên xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Vì thế, vai trò của “Tổ liên gia an toàn PCCC” là rất quan trọng. Thực tế trong những năm qua, trên địa bàn thành phố, nhiều vụ cháy đã được lực lượng PCCC cơ sở và cộng đồng dân cư kịp thời phát hiện, tích cực tham gia chữa cháy ngay từ đầu nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra” - ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An nói.