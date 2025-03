An ninh trật tự Công an Quảng Nam hướng dẫn giải quyết thủ tục lĩnh vực trật tự xã hội (QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, sắp xếp hồ sơ tài liệu được bàn giao từ công an cấp huyện. Ảnh: XUÂN MAI

Thực hiện Kế hoạch số 282 ngày 25/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, từ ngày 1/3/2025 không tổ chức bộ máy công an cấp huyện.

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện liên tục, không gián đoạn, Công an tỉnh Quảng Nam hướng dẫn như sau:

Đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đang thực hiện tại công an cấp tỉnh, cấp xã tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật; thay đổi cơ quan tiếp nhận các thủ tục hành chính đang thực hiện tại công an cấp huyện về công an cấp tỉnh và cấp xã; trình tự, cách thức, thời gian giải quyết và các vấn đề khác giữ nguyên theo quy định.

Thực hiện Hướng dẫn số 08 ngày 17/2/2025 của Bộ Công an về phân cấp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức công an cấp huyện, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội tại cấp tỉnh gồm 73 danh mục, cấp xã 38 danh mục.

Tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cần giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội thao tác trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc liên hệ trực tiếp tại cơ quan công an (nơi đặt trụ sở tổ chức, doanh nghiệp; nơi công dân cư trú); riêng thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử, công dân đến trụ sở công an.