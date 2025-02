Quốc phòng - An ninh

Công an Quảng Nam khẩn trương với mô hình bộ máy mới

Từ ngày 1/3/2025, lực lượng công an cả nước chính thức không tổ chức công an cấp huyện. Theo đó, công an cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Nam nỗ lực bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, trang thiết bị... phục vụ yêu cầu công tác nhằm triển khai thắng lợi mô hình này.