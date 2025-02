Quốc phòng - An ninh Quảng Nam ký kết bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng (QNO) - Chiều nay 19/2, Sở Thông tin - Truyền thông ký kết bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng về Công an tỉnh Quảng Nam.

Lễ tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin - Truyền thông về Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: THÀNH CÔNG

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an, tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ an toàn thông tin mạng và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông và Công an tỉnh khẳng định sự cần thiết của việc phối hợp giữa hai bên để không gián đoạn công tác bảo vệ thông tin mạng. Công an tỉnh sẽ tiếp nhận các nhiệm vụ, cơ sở vật chất và trang thiết bị từ Sở Thông tin - Truyền thông để tiếp tục đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin trong tỉnh.

Hai đơn vị xác định việc bàn giao không đơn thuần là chuyển giao trách nhiệm mà còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Sở Thông tin - Truyền thông với năng lực, sự nhanh nhạy của lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH CÔNG

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng sau khi nhận bàn giao từ Sở Thông tin - Truyền thông.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cán bộ đã có quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ này để học tập kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ trong tham mưu triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng và đi vào hoạt động ngay, không để gián đoạn.

Hai đơn vị ký kết tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng. Ảnh: THÀNH CÔNG

Lãnh đạo hai đơn vị cam kết việc bàn giao sẽ diễn ra một cách nhanh chóng, đảm bảo công tác bảo vệ an ninh mạng được duy trì liên tục, không gián đoạn; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Sau khi thảo luận, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết biên bản tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin - Truyền thông về Công an Quảng Nam.