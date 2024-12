An ninh trật tự

Công an Quảng Nam phối hợp triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng hoạt động liên tỉnh

(QNO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP.Đà Nẵng và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Quảng Nam đồng loạt ra quân, bắt giữ một nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.