An ninh trật tự Công an Quảng Nam thêm giải pháp xây dựng không gian mạng an toàn Không gian mạng đang trở thành một “mặt trận” đầy phức tạp và nguy hiểm. Giữ vững “mặt trận” này, ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cấp, ngành..., cần phát huy vai trò của đội ngũ quản trị viên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên truyền quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội. Ảnh: LIM XANH

Cần sự đồng bộ

Thượng tá Nguyễn Văn Việt - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết, việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên không gian mạng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân.

“Không gian mạng đang trở thành một “mặt trận không tiếng súng” nhưng đầy phức tạp và nguy hiểm. Giữ vững “mặt trận” này, ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, cần phát huy lực lượng quản trị viên mạng xã hội, với vai trò tuyến đầu, trong việc kiểm soát, định hướng và lan tỏa thông tin” - Thượng tá Nguyễn Văn Việt nói.

Một số quản trị viên hội, nhóm, trang mạng xã hội cho rằng, để có thể tham gia nhiệm vụ này với vai trò tuyến đầu, trước hết họ cần được cơ quan chức năng bảo vệ. Bởi hiện nay, ngay cả thông tin của các trang, hội nhóm cũng bị đánh cắp và sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

Bạn M. - quản trị trang “Fanpage MTV” chia sẻ: “Làm trong sạch mạng xã hội là điều rất cần thiết, các trang hội, nhóm sẵn sàng tham gia. Để thực hiện hiệu quả, cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục và hướng dẫn người dân về kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch. Đặc biệt, phát huy vai trò của lực lượng báo chí trong phản bác thông tin sai sự thật”.

Trước những lo lắng và đề xuất của các quản trị viên trang hội, nhóm, Thượng tá Nguyễn Văn Việt thông tin: Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc rò rỉ dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ.

Theo thống kê của Bộ Công an, mỗi năm có hàng triệu thông tin cá nhân bị rao bán trên các diễn đàn hacker. Nhiều vụ việc bị phanh phui với quy mô cực lớn. Trước thực trạng đó, Bộ Công an đã dự thảo và đang trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

“Đây là dự án luật cần thiết, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền riêng tư. Luật này khi được thông qua và ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ dữ liệu cá nhân nói chung và của quản trị viên các trang hội nhóm nói riêng” - Thượng tá Nguyễn Văn Việt khẳng định.

Phát huy vai trò “gác cổng thông tin”

Trong khi chờ dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được thông qua, để đảm bảo nhiệm vụ trước mắt, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tổ chức cho quản trị viên trang hội, nhóm trên địa bàn tỉnh ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Ảnh: LIM XANH

Quản trị viên các trang hội, nhóm trên địa bàn tỉnh cũng đã được hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý các nội dung vi phạm pháp luật; vận hành và kiểm soát nội dung trên mạng xã hội.

Nhằm tăng tính hiệu quả, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát động đội ngũ quản trị viên các hội nhóm, trang mạng xã hội trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và đồng hành với lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên không gian mạng.

Theo đó, mỗi quản trị viên cần trở thành một “người gác cổng thông tin” vững vàng; tích cực tham gia vào việc kiểm duyệt, sàng lọc nội dung, kiên quyết không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, dễ gây hoang mang dư luận.

Nhấn mạnh vai trò tiên phong, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị các quản trị viên sáng suốt nhận diện, kịp thời phát hiện, gỡ bỏ và báo cáo các nội dung xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật. Mỗi quản trị viên tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

“Với sự thu hút và ảnh hưởng của mình, các trang mạng xã hội cần lan tỏa những giá trị nhân văn, nội dung tích cực, thông tin định hướng đúng đắn. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng - nhất là đối với thanh thiếu niên, thế hệ người dùng trẻ đang chiếm số lượng lớn trên không gian mạng hiện nay” - Thượng tá Nguyễn Văn Việt.