Quốc phòng - An ninh Fanpage Công an Quảng Nam: Phủ xanh không gian mạng, gắn kết cộng đồng Chính thức chạm mốc 200 nghìn lượt theo dõi, 65,1 triệu lượt xem, Fanpage Công an Quảng Nam đã tạo thêm một kênh kết nối tuyên truyền hiệu quả.

Đã có tick xanh, Fanpage Công an Quảng Nam từ lâu là kênh tuyên truyền hiệu quả, tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực. Những nỗ lực trong ứng dụng công nghệ, liên tục đổi mới và tăng cường sự tương tác đã giúp các chiến sĩ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận an ninh

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Ban biên tập Fanpage Công an Quảng Nam chạm mốc 200 nghìn lượt người theo dõi vào chiều nay 16/4. Ảnh: THÀNH CÔNG

Đến gần hơn với nhân dân

Fanpage "Công an Quảng Nam" ra đời năm 2020, nhanh chóng trở thành kênh tiên phong trong công tác tuyên truyền, đấu tranh với tin giả và lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) chia sẻ, ra đời theo Kế hoạch số 1080/KH-BCĐ năm 2020, fanpage "Công an Quảng Nam" được xây dựng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an.

"Sau gần 5 năm, fanpage đã trở thành kênh truyền thông chủ lực của Công an tỉnh, đạt hơn 150 nghìn người theo dõi vào tháng 4/2024 và hiện tại đã cán mốc hơn 200 nghìn lượt theo dõi vào đầu năm 2025. Với 65,1 triệu lượt xem và 3,8 triệu lượt tiếp cận (tăng 300% so với năm trước), cùng hơn 220 nghìn lượt tương tác mỗi bài, Fanpage thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng, trở thành kênh thông tin chính thống, tin cậy và giàu tính tương tác với đông đảo các tầng lớp nhân dân" - Thượng tá Vương Quốc Hội nói.

Tính đến nay, Fanpage đã đăng tải hơn 8.000 tin bài, video, cung cấp thông tin về an ninh trật tự, các vụ án, đối tượng truy nã và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an Quảng Nam xử lý hơn 30 vụ tin giả, phạt gần 50 triệu đồng, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của thông tin sai lệch.

Những thông tin được cập nhật liên tục, thường xuyên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng với việc tự tìm tòi, làm mới cách thể hiện của đội ngũ ban biên tập đã giúp định hướng dư luận, đặc biệt về các vụ việc nhạy cảm, phức tạp. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ báo cáo tình hình hoạt động của Fanpage hiện tại. Ảnh: THÀNH CÔNG

Theo dõi Fanpage "Công an Quảng Nam" từ những ngày đầu thành lập, anh Nguyễn Tiến (phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) cho hay việc truy cập trang Fanpage đã trở thành "thói quen" mỗi khi tìm kiếm thông tin về các vụ việc nóng được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

"Tôi luôn tìm đọc thông tin ở kênh Fanpage Công an Quảng Nam vì đây là kênh chính thống, cung cấp thông tin chính xác từ phía cơ quan công an đối với các vụ việc người dân quan tâm. Không chỉ là thông tin về an ninh trật tự, Fanpage cũng thường xuyên cung cấp các kiến thức bổ ích để phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo, lịch giải quyết các thủ tục hành chính của lực lượng công an. Đây là những thông tin rất bổ ích, thiết thực cho người dân" - anh Tiến chia sẻ.

Đổi mới tuyên truyền, đấu tranh chống tin giả

Để đáp ứng mô hình tổ chức mới từ ngày 1/3/2025, Phòng PA03 đã khởi tạo 233 email công vụ cho Công an cấp xã, hỗ trợ biên tập tin bài từ cơ sở, đảm bảo thông tin chính xác, phong phú. Fanpage hiện nay vừa chú trọng tuyên truyền, vừa lan tỏa các câu chuyện nhân văn, gương người tốt việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi của lực lượng Công an.

Ban biên tập Fanpage “Công an Quảng Nam” đã chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ AI, ChatGPT trong sản xuất video, hình ảnh, kết hợp giọng đọc của cán bộ đơn vị, tạo sự chân thực, tăng tương tác, giảm sự nhàm chán, khuôn mẫu trong từng video. Nhiều video đạt hơn 1 triệu lượt xem, được các Fanpage Ban Chỉ đạo 35 phối hợp đăng tải, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Hiện nay, Fanpage duy trì các tuyến bài định kỳ theo các khung giờ. Trong đó, hằng ngày vào lúc 6 giờ sẽ đăng tải video ngắn về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh; 6 giờ 15 tuyên truyền chính sách pháp luật mới; 6 giờ 30 đăng tải các bài viết phản bác luận điệu sai trái, thù địch. Khung giờ 9 giờ sáng dành cho bản tin an ninh mạng, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo. Khung giờ 21 giờ mỗi ngày dành cho các video về học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, chuyên mục "Bản tin an ninh mạng" nhận được phản hồi tích cực nhất, giúp người dân nhận diện và phòng tránh tội phạm công nghệ cao. Fanpage còn mở rộng sang YouTube, TikTok, Zalo với 552 kênh, tiếp cận thế hệ trẻ hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh cần sự chuyên nghiệp, nghiêm túc, phát huy thành quả trong chặng đường mới. Ảnh: THÀNH CÔNG

Trong đấu tranh với tin giả, Fanpage nhanh chóng bác bỏ thông tin sai lệch, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc từ đối tượng thù địch. Đây cũng là kênh tương tác tin cậy giúp lực lượng công an tiếp cận với đông đảo nhân dân.

Từ sự tin cậy được gieo xuống qua từng bản tin, Fanpage trở thành kênh tiếp nhận tố giác tội phạm hiệu quả qua email "togiactoipham@quangnam.gov.vn" và chức năng nhắn tin ẩn. Qua đó, Công an Quảng Nam kịp thời phát hiện, Nhiều vụ việc được xử lý kịp thời nhiều vụ việc nhờ thông tin từ cộng đồng, củng cố niềm tin vào lực lượng Công an nói riêng, vào Đảng, chính quyền nói chung.

Gửi lời chúc mừng Ban biên tập Fanpage "Công an Quảng Nam" nhân dịp chạm mốc hơn 200 lượt người theo dõi, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam kỳ vọng cán bộ, chiến sĩ đơn vị "sẽ không dừng lại", mà tiếp tục nâng tầm sự chuyên nghiệp, nghiêm túc, phát huy những mặt mạnh và khắc phục thiếu sót trong hành trình sắp tới, hành trình của rất nhiều đổi mới.

Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Đại tá Nguyễn Thành Long nói, sắp tới sẽ có rất nhiều thay đổi. Đội ngũ Ban biên tập Fanpage nói riêng, cán bộ, chiến sĩ của Phòng An ninh chính trị nội bộ và lực lượng an ninh trên không gian mạng nói chung. Do đó, phải tiếp tục xác định tâm thế, thích nghi xu thế, sẵn sàng trực diện đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá, kết nối đa phương tiện, phát huy, kế thừa, tính toán định hướng trong thời gian đến.

"Ở đâu, làm gì, đơn vị hành chính ra sao thì công việc vẫn phải tiếp tục, chúng ta vẫn phải là người sát cánh, đồng hành phục vụ nhân dân, vì bình yên cho nhân dân. Kỳ vọng Fanpage vẫn luôn là kênh chính thống, tin cậy, nhân văn, lan tỏa hình ảnh đẹp để người dân vẫn quan tâm, yêu thương và ủng hộ cho lực lượng" - Đại tá Nguyễn Thành Long nhắn nhủ.