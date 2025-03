Công an Quảng Nam tạm giam nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Cơ quan công an tạm giam 5 bị can ở huyện Đại Lộc để điều tra hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

An ninh trật tự

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng để điều tra hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 2/12/2024, tại khu vực nghĩa địa thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, công an bắt quả tang nhóm đối tượng cùng trú huyện Đại Lộc gồm Nguyễn Công H. (SN 2006, thôn Thái Chấn Sơn), Lê Hoàng Th. (SN 1997, thôn xã Đại An, xã Đại Lãnh), Nguyễn Thành L. (SN 2001, thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng) và Trần Quốc Tuấn K. (SN 2006, thôn An Tân, xã Đại Hưng) về hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Qua điều tra, nguồn ma túy được xác định do Nguyễn Công H. mua từ Nguyễn Đình C. (SN 1995, thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng).

Vụ án đang được điều tra mở rộng.