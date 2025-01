Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy (QNO) - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Nam) đang đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Kiểm tra kết hợp tuyên truyền

Tết Nguyên đán là giai đoạn cao điểm của hoạt động sản xuất, kinh doanh, kéo theo rủi ro cháy nổ gia tăng. Lượng lớn hàng hóa được tích trữ, cùng với việc sử dụng thiết bị điện, lửa và nhiệt để trang trí hoặc thờ cúng, đã dẫn đến nhiều vụ cháy nghiêm trọng trong các năm trước.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho các cửa hàng. Ảnh: D.C

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã triển khai các tổ công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống... Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hệ thống điện, lối thoát hiểm, và phương án chữa cháy. Nhiều trường hợp vi phạm đã được chấn chỉnh kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.

Trung tá Từ Tấn Anh (đại diện đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) cho biết, ý thức chấp hành quy định PCCC của người dân và các cơ sở kinh doanh đã được nâng cao rõ rệt. Hầu hết cơ sở đều bố trí lối thoát hiểm, trang bị bình chữa cháy và duy trì hệ thống báo cháy tự động.

Kiểm tra, khuyến cáo các ban quản lý chợ tăng cường đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy, kịp thời xử lý các vị trí nguy cơ. Ảnh: D.C

Bên cạnh kiểm tra, lực lượng chức năng còn triển khai các hoạt động tuyên truyền, phát thanh lưu động, phát tờ rơi hướng dẫn kỹ năng an toàn, và hướng dẫn sử dụng ứng dụng báo cháy 114. Đây là những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng ngừa cháy nổ.

Siêu thị, chợ chủ động phòng cháy

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, và chợ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, công tác chuẩn bị PCCC cho dịp tết được thực hiện nghiêm túc. Các cơ sở đều đã tự trang bị các thiết bị như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, và phương tiện thoát hiểm. Nhiều chủ cơ sở còn chủ động huấn luyện nhân viên về kỹ năng thoát nạn, sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ.

Diễn tập chữa cháy ở khu vực chợ Tam Kỳ. Ảnh: C.D

Ông Bùi Viết Thuận, đại diện đơn vị quản lý Siêu thị Go! Tam Kỳ cho biết, doanh nghiệp luôn coi trọng công tác đảm bảo an toàn phòng cháy.

Trước dịp tết, dưới sự hướng dẫn của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, công ty đã chủ động thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Đội PCCC cơ sở.

Đồng thời siêu thị cũng tổ chức tập huấn cho toàn bộ nhân viên về kỹ năng thoát nạn và sử dụng thiết bị chữa cháy. Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cũng được bảo trì kỹ lưỡng để sẵn sàng hoạt động khi có sự cố.

Bà Vũ Thị Thanh Nga - Trưởng ban Quản lý chợ Tam Kỳ chia sẻ: “Tết là thời điểm bà con tiểu thương nhập nhiều hàng hóa. Ban Quản lý chợ cũng tăng cường công tác tự kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định an toàn PCCC. Bà con tiểu thương đã tuân thủ nghiêm việc không thắp nhang, đốt vàng mã trong khu vực chợ”.

Tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố. Ảnh: D.C

Những khuyến cáo

Trước dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đưa ra nhiều khuyến cáo trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với hộ gia đình, cần kiểm tra hệ thống điện, đặc biệt các thiết bị trang trí như đèn nháy, dây đèn LED để tránh nguy cơ chập điện. Nên tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.

Tại các khu vực kinh doanh, chợ, và trung tâm thương mại, người dân và tiểu thương không nên thắp hương, đốt vàng mã. Tiểu thương nên sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không che chắn lối thoát hiểm; trang bị đầy đủ bình chữa cháy. Ngoài ra, cần kiểm tra định kỳ và bảo trì hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động để đảm bảo luôn hoạt động hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: D.C

Trong sinh hoạt hàng ngày, người dân nên lưu ý an toàn khi sử dụng bếp gas, bếp điện, và các thiết bị sinh nhiệt khác. Mỗi gia đình nên trang bị ít nhất một bình chữa cháy cầm tay và học cách sử dụng đúng cách để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.

“Với quyết tâm chính trị cao, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao điểm đồng bộ, quyết liệt, trọng tâm là nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng ngừa cháy, nổ dịp tết; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn PCCC và CNCH. Tất cả vì sự an toàn, bình yên của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền năm 2025” - Thượng tá Trương Đức Thuận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam nói.