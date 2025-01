An ninh trật tự Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn Núi Thành (QNO) - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh vừa phối hợp với UBND xã Tam Hiệp và xã Tam Hải (Núi Thành) tổ chức tuyên truyền kiến thức về PCCC cho nhân dân, hộ kinh doanh.

Người dân được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: H.Đ

Tại buổi tuyên truyền, các hộ dân và hộ kinh doanh kết hợp nhà ở tại các địa phương được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin về tình hình cháy nổ thời gian qua; phân tích những nguyên nhân, hậu quả do cháy gây ra. Đồng thời truyền đạt một số thông tin cơ bản về công tác phòng chống cháy nổ và biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, trong quá trình đun nấu, sử dụng gas, an toàn trong việc thắp hương, thờ cúng...

Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các trang thiết bị chữa cháy hiện có tại nhà, cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay để dập tắt khay xăng.

Ngay sau buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư 617, thôn Phái Nhơn (xã Tam Hiệp, Núi Thành).

Tình huống cháy giả định là do chập điện tại khu vực nhà ông Nguyễn Văn A, bên trong nhà có lượng chất dễ cháy rất lớn nên cháy lan rất nhanh, tỏa ra nhiều khói khí độc và nhiệt độ vùng cháy tăng cao.



Trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà và nguy cơ cao cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà và các nhà dân liền kề nếu đám cháy không được dập tắt kịp thời, gây khó khăn cho công tác thoát nạn, cứu người, cứu tài sản cũng như chữa cháy và gây thiệt hại lớn về tài sản.



Phát hiện có cháy, lực lượng an ninh cơ sở và quần chúng nhân dân đã nhanh chóng báo động, ngắt điện, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản bên trong nhà ra ngoài an toàn, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 đến hỗ trợ công tác tổ chức chữa cháy.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức điều động lực lượng, phương tiện gồm 2 xe chữa cháy và 10 cán bộ chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực nam Quảng Nam đến ngay hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án cứu người, cứu tài sản, ngăn chặn và dập tắt đám cháy.



Tổ trinh sát nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác định số người bị kẹt lại trong khu vực cháy, tổ chức hướng dẫn thoát nạn và tìm kiếm người bị nạn trong đám cháy đưa ra ngoài an toàn.

Buổi thực tập nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ cho người dân, hộ kinh doanh tại khu dân cư 617 và trên địa bàn huyện Núi Thành; đồng thời đánh giá khả năng phối hợp chữa cháy, CNCH, sử dụng phương tiện của lực lượng PCCC cơ sở , giúp chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.