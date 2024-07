An ninh trật tự Thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư xã Tam Thăng (QNO) - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh vừa phối hợp Công an TP.Tam Kỳ và xã Tam Thăng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư.

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư Vĩnh Bình, xã Tam Thăng. Ảnh: H.Đ

Tình huống giả định là khoảng 19 giờ 30 ngày cuối tuần, tại phòng trọ tầng 1 ở thôn Vĩnh Bình (xã Tam Thăng) xảy ra cháy. Người thuê phòng đã khóa cửa về quê nên vụ hỏa hoạn được phát hiện chậm. Nếu không xử lý kịp thời, ngọn lửa sẽ bao trùm toàn bộ ngôi nhà và cháy lan ra các nhà dân liền kề.

Khi phát hiện cháy, người dân ở liền kề căn nhà trọ đã hô hoán, báo động cho những người trong khu nhà trọ nhanh chóng tìm lối thoát đến nơi an toàn.

Người dân tham gia dập lửa sau khi nghe hô hoán, báo động cháy. Ảnh: H.Đ

Khi nghe báo động, các hộ dân xung quanh chạy đến khu vực có cháy, mang theo bình chữa cháy, xô chậu... phối hợp chữa cháy, cứu tài sản. Đồng thời gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số máy 114, Công an TP.Tam Kỳ, Công an xã cùng chính quyền địa phương đến tham gia chữa cháy, CNCH và đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiến hành chữa cháy. Ảnh: H.Đ

Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và CNCH với phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân) nên sau một thời gian ngắn, các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra bên ngoài an toàn. Đám cháy cũng nhanh chóng được khống chế, dập tắt.

Kết thúc buổi thực tập, Ban chỉ đạo diễn tập tổ chức họp rút kinh nghiệm; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, khả năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ.