Theo gương Bác Phường An Xuân có nhiều mô hình học và làm theo Bác thiết thực (QNO) - Đảng ủy phường An Xuân (TP.Tam Kỳ) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mô hình "Nuôi heo đất" của Hội LHPN phường An Xuân giúp đỡ nhiều hội viên phụ nữ khó khăn. Ảnh: QUANG SƠN.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy phường đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đồng bộ với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực và đạt được những kết quả quan trọng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo được sự chuyển biến khá rõ nét về tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: UBND phường với mô hình “Vận động nhân dân xây dựng tuyến phố tự quản về trật tự đô thị gắn với văn minh đô thị”; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên phường với mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”; Chi bộ khối phố 4, khối phố 6 với mô hình “Đảng viên tiết kiệm mỗi ngày 500 đồng để hỗ trợ cho trường hợp có hoàn cảnh khó khăn”; Chi bộ khối phố 8 với mô hình “Móc khóa an ninh”; Công an phường với mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy”.

Thông qua việc triển khai việc học tập Chỉ thị 05, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, đảng viên toàn phường được nâng lên; các ngành và các hội đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: QUANG SƠN.

Dịp này, Đảng ủy phường cũng đã khen thưởng cho 12 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.