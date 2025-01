Nhân sự mới Phường An Xuân bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau sáp nhập (QNO) - Sáng nay 1/1/2025, HĐND phường An Xuân (TP.Tam Kỳ) khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 13 bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND phường sau sáp nhập.

HĐND phường An Xuân tổ chức kỳ họp bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: V.T

Tại kỳ họp, với 39/39 phiếu đồng ý, bà Bùi Thị Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy phường An Xuân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng với 39/39 phiếu đồng ý, ông Bùi Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy phường An Xuân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND phường An Xuân còn bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND phường; 3 Phó Chủ tịch UBND phường; các chức danh trưởng ban, phó ban của HĐND phường và ủy viên UBND phường.

Đại biểu HĐND phường An Xuân bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp. Ảnh: V.T

Tại kỳ họp, HĐND phường An Xuân cũng thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như: thu ngân sách tăng 7% so với kế hoạch thành phố giao; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; đạt 7 tuyến phố văn minh đô thị; chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 100%; 9/9 khối phố đạt văn hóa; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu...

Lãnh đạo HĐND TP.Tam Kỳ tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND phường An Xuân. Ảnh: V.T