Chính quyền - đoàn thể Tam Kỳ sáp nhập phường An Xuân và Phước Hòa HĐND TP.Tam Kỳ vừa ban hành nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường An Xuân và Phước Hòa thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là phường An Xuân.

Sáp nhập phường An Xuân và Phước Hòa thành một đơn vị hành chính mới lấy tên phường An Xuân và đặt trụ sở làm việc là trụ sở của phường An Xuân hiện nay. Ảnh: A.S

Tại Kỳ họp thứ 15, từ tờ trình của UBND thành phố, HĐND TP.Tam Kỳ đã thống nhất thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường An Xuân và Phước Hòa thành một đơn vị hành chính mới. Đây là hai đơn vị hành chính liền kề thuộc diện sắp xếp; có trình độ phát triển, cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ.

Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường An Xuân và phường Phước Hòa thành một đơn vị hành chính mới, tên gọi đơn vị hành chính mới là phường An Xuân.

Sau khi sáp nhập, phường An Xuân mới có dân số 18.580 người, diện tích tự nhiên 1,75km2. Nơi đặt trụ sở làm việc là trụ sở của phường An Xuân hiện nay; địa chỉ đường N24, phường An Xuân.

Theo UBND TP.Tam Kỳ, chủ trương sáp nhập phường An Xuân và Phước Hòa thành một đơn vị hành chính dựa trên Kết luận số 48 (ngày 30/1/2023) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35 (ngày 12/7/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Thông báo Kết luận số 601 (ngày 30/8/2023) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

UBND TP.Tam Kỳ cũng đã ban hành Đề án số 06 (ngày 19/4/2024) về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh và thành phố, trước đó hai phường đã tổ chức lấy ý kiến cử tri và kết quả đại đa số đều đồng ý chủ trương sáp nhập.

Cụ thể, phường An Xuân có 6.558 cử tri (100%) tham gia ý kiến và có đến 99,6% cử tri đồng ý sáp nhập. Tương tự, phường Phước Hòa có 3.005 cử tri (100%) tham gia ý kiến và 99,5% cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập hai phường.

Đồng thời, HĐND phường An Xuân và Phước Hòa cũng đã tổ chức kỳ họp và thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường thành đơn vị hành chính mới. Như vậy, sau khi thực hiện sáp nhập phường An Xuân và Phước Hòa, TP.Tam Kỳ còn 12 xã, phường (giảm 1 phường); trong đó 8 phường và 4 xã.