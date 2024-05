Nhà nước và cử tri

Phường Phước Hòa và An Xuân (Tam Kỳ) thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

(QNO) – HĐND phường Phước Hòa và HĐND phường An Xuân vừa tổ chức kỳ họp thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành đơn vị hành chính mới là phường An Xuân, TP.Tam Kỳ.