Người dân phường An Xuân và Phước Hòa sẵn sàng về chung "một nhà”

(QNO) - Người dân 2 phường An Xuân và Phước Hòa (TP.Tam Kỳ) phấn khởi, sẵn sàng về chung "một nhà" sau khi sáp nhập thành đơn vị hành chính mới - phường An Xuân từ ngày 1/1/2025.

Theo Đề án số 06, ngày 19/4/2024 của UBND TP.Tam Kỳ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể là sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành đơn vị hành chính mới - phường An Xuân.

Để thực hiện đề án sáp nhập này, trước đó 2 phường đã tổ chức lấy ý kiến cử tri và kết quả phần lớn nhân dân đều đồng ý chủ trương sáp nhập. Đồng thời, HĐND phường An Xuân và Phước Hòa cũng đã tổ chức kỳ họp và thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập phường thành đơn vị hành chính mới.

Ông Phan Văn Thịnh là người đã gắn bó với phường An Xuân từ ngày mới thành lập phường, từng trải qua vị trí lãnh đạo phường, sau khi về hưu ông tiếp tục đảm nhận chức vụ Bí thư Chi bộ khối phố 5. Ông bảo, việc sáp nhập 2 địa phương là hợp lý, đồng thời tin tưởng với quy mô lớn như sau sáp nhập, phường An Xuân mới sẽ phát triển vượt bậc, đóng góp nhiều hơn cho thành phố Tam Kỳ.

Bà Phan Thị Kim Cẩm, người dân phường Phước Hòa nói: “Chúng tôi cũng có chút luyến tiếc khi không còn tên phường Phước Hòa, vì dù sao tên gọi này đã có trên bản đồ thành phố 40 năm qua. Tuy nhiên, công cuộc cải cách đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều nơi nên chúng tôi sẵn sàng làm công dân của phường mới An Xuân. Điều chúng tôi mong muốn là sau khi sáp nhập, các cấp chính quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thay đổi thủ tục hành chính liên quan cho người dân”.

Đơn vị hành chính phường mới An Xuân có diện tích tự nhiên 1,75km2, đạt 31,82% và quy mô dân số 18.580 người, đạt 265,4% so với tiêu chuẩn quy định. Phường An Xuân mới sẽ có 9 khối phố (giữ nguyên 6 khối phố của phường An Xuân cũ và thêm 3 khối phố của phường Phước Hòa). Nơi làm việc chung là trụ sở UBND phường An Xuân hiện nay.