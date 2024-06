An ninh trật tự Thực tập phương án chữa cháy tại nhà xưởng may mặc (QNO) - Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam thực tập phương án chữa cháy tại nhà xưởng sản xuất hàng may mặc công ty tại Cụm công nghiệp Tam Đàn (huyện Phú Ninh).

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại nhà xưởng Công y TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam. Ảnh: H.Đ

Tình huống giả định là do sự cố hệ thống điện xảy ra cháy tại khu vực xưởng may 1 thuộc Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam. Khi xảy ra cháy, bên trong xưởng may chứa số lượng lớn vật liệu dễ cháy, chủ yếu là vải, thùng carton, các thiết bị tiêu thụ điện... Nếu không dập tắt kịp thời, nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận và gây cháy lớn. Khi cháy khói tỏa ra nhiều, nhiệt độ tăng cao, có nguy cơ sụp đổ cấu kiện của công trình.

Lúc này bên trong khu xưởng có khoảng 250 công nhân, phần lớn là phụ nữ đang hoảng loạn, mất bình tĩnh, cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.

Lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH theo phương án PCCC đã được phê duyệt. Đồng thời báo động cháy toàn công ty, gọi điện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114; cắt điện toàn bộ khu vực cháy; tổ chức cứu người, cứu tài sản và triển khai bảo vệ trật tự tại cơ sở… Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, lực lượng tại chỗ chưa thể khống chế và dập tắt đám cháy.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Sau gần 1 giờ tổ chức chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Qua thực tập giúp nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ cho cán bộ, công nhân công ty; đồng thời tăng cường khả năng tổ chức chữa cháy, CNCH, phối hợp xử lý tình huống cháy khi cháy nổ xảy ra.