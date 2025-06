An ninh trật tự Phú Ninh tổ chức 31 lượt truy quét khai thác vàng trái phép (QNO) - Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng huyện Phú Ninh tổ chức 31 lượt truy quét khai thác vàng trái phép, xử lý vi phạm hơn 500 triệu đồng.

Lực lượng chức năng huyện Phú Ninh xử lý tang vật phục vụ khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

UBND huyện Phú Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành 31 lượt truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Thác Trắng, Đồi Sim, Hố Gần, Đập Thải, Hố Ba Liên, Suối Trang... thuộc xã Tam Lãnh.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phá hủy hơn 20 lán trại, 26 máy nổ, 17 máy xay đá, 7 máy phát điện, 1.978m2 bạt, 71 hồ ngâm ủ, hơn 2.000m dây điện, 3.000m dây nước cùng một số công cụ thô sơ khác (xe rùa, cuốc, xẻng, bao vôi, bao vi sinh, bao than hoạt tính, bao hóa chất...).

Công an xã Tam Lãnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp khai thác vàng trái pháp luật với tổng số tiền 325 triệu đồng, hình phạt bổ sung 220 triệu đồng và đang lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp chuyển Công an tỉnh Quảng Nam xử lý theo thẩm quyền.

UBND huyện Phú Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay không xảy ra hoạt động sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác vàng trái pháp luật tại khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng khai thác thủ công nhỏ lẻ, mót đá trong khu vực khai thác cũ, nhưng quy mô, số lượng đã giảm sâu so với cùng kỳ.

Theo ông Huỳnh Tuấn Nhật - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Ninh, UBND huyện giao UBND và Công an xã Tam Lãnh tăng cường kiểm tra, truy quét. Duy trì hoạt động hiệu quả của các chốt kiểm soát để kiểm soát, quản lý tốt hiện trạng sau truy quét, không để các đối tượng vào khai thác vàng trái pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ và kiểm tra, lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất) vào mục đích khai thác vàng trái pháp luật hoặc hủy hoại đất.

Đồng thời, thông báo cho các hộ dân trên địa bàn xã có đất rừng sản xuất đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được sử dụng vào mục đích khai thác vàng trái pháp luật, hoặc để cho các đối tượng khác lợi dụng khai thác vàng trái pháp luật trên đất do cá nhân, hộ gia đình trực tiếp quản lý, sử dụng…