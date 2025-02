Quốc phòng - An ninh Khai thác vàng trái phép tại Tam Lãnh, Phú Ninh: Một số khu vực “nóng” đã được kiểm soát QNO) - Ngày 18/2, UBND xã Tam Lãnh (Phú Ninh) cho biết, vừa thành lập 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét, xử lý tình hình khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái pháp luật trên địa bàn xã.

Hiện trường khai thác vàng trái phép được lực chức năng xã Tam Lãnh ghi nhận trong đợt kiểm tra, truy quét vừa qua. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Về kết quả của đợt truy quét nêu trên, tại Báo cáo số 21 ngày 17/2/2025, UBND xã Tam Lãnh cho biết, tại khu vực Đồi Sim, Hố Gần, Bãi 10, Bãi 11, Dương Cháy (thuộc thôn Bồng Miêu), lực lượng chức năng phát hiện và tiêu hủy, làm mất tác dụng 12 lán trại, 1 máy nổ, 1 máy xay, 1 máy đập, 12 hồ hóa chất, 384m2 bạc che lán trại, 90 bao vôi, khoảng 600m dây dẫn nước.

Còn tại khu vực Hố Nà Răm, rẫy ông Hường (thuộc thôn Bồng Miêu), lực lượng chức năng phát hiện và tiêu hủy, làm mất tác dụng 5 hồ hóa chất, khoảng 100m dây dẫn nước. Tại khu vực Hốc Bớm (thuộc thôn Bồng Miêu), lực lượng chức năng phát hiện và tiêu hủy, làm mất tác dụng 2 lán trại, 2 hồ hóa chất, 100m2 bạc che lán trại, khoảng 50m dây dẫn nước.

Trong khi đó, tại khu vực Thác Trắng (thuộc thôn Bồng Miêu), lực lượng chức năng phát hiện và tiêu hủy, làm mất tác dụng 2 lán trại và 150m2 bạc che lán trại. Tại khu vực bãi Cò Ke (thuộc thôn Bồng Miêu), lực lượng chức năng ghi nhận tình hình hai thác vàng sa khoáng đã chấm dứt hoạt động.

Ông Phan Dương Mậu - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho hay, sau các đợt truy quét trước đây của UBND xã, tình hình khai thác chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái pháp luật trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tốt. Một số khu vực "nóng" trước đây đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, thời tiết sắp đến nắng ráo, thuận lợi nên các đối tượng bắt đầu vào các khu vực như Đồi Sim, Sũng Mùn, Thác Trắng, Đập Làng, Hố Nà Răm, Phú Thạnh… thuộc thôn Bồng Miêu; hố Ba Liên, truông Tối, hố Ông Bòng… thuộc thôn Đàn Thượng và một số khu vực khác trên địa bàn xã Tam Lãnh để khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái pháp luật.

UBND xã Tam Lãnh cho biết một số khu vực "nóng" về khai thác vàng trái phép trước đây đã được kiểm soát. Ảnh: Lượng lực chức năng cung cấp

UBND xã Tam Lãnh nhận định tình hình trong thời gian đến sẽ diễn biến phức tạp, nhất là sau khi thực hiện chủ trương không tổ chức công an cấp huyện.

Theo đó, UBND xã Tam Lãnh đề nghị UBND huyện Phú Ninh kiến nghị với Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, xử lý tình hình khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái pháp luật trên địa bàn xã Tam Lãnh.

Bên cạnh việc tạm giữ, tiêu hủy, làm mất tác dụng các máy móc, phương tiện, vật dụng dùng để khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái pháp luật cần phải tập trung đẩy mạnh công tác lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là tập trung vào nhóm đối tượng khai thác với quy mô lớn, đối tượng cầm đầu, đối tượng tái phạm… để góp phần răn đe và phòng ngừa chung. Đồng thời, bổ sung lực lượng Công an tỉnh thay thế lực lượng Công an huyện Phú Ninh tại chốt kiểm soát Đồi Sim ngay khi chủ trương không tổ chức công an cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh được triển khai.

“Tại khu vực Bãi 10, Bãi 11 (thuộc thôn Bồng Miêu), trước đây Công ty TNHH KTV Bồng Miêu khai thác để lại 3 đường hầm được đào sâu vào trong lòng đất. Tuy nhiên, khi thực hiện đề án đóng cửa mỏ, các đường hầm nói trên không được đưa vào phương án đánh sập và hiện nay các đối tượng sử dụng các đường hầm này để khai thác vàng trái pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ sụp hầm và ngạt khí gây chết người rất cao. Do đó, địa phương đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án đánh sập 3 đường hầm này để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân” - ông Mậu kiến nghị.