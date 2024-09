Xã hội Công an Quảng Nam tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ tại Tuyên Quang, Cao Bằng và Lào Cai (QNO) - Ngày 19 và 20/9, các đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục đến thăm, trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ công an tại 3 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và Lào Cai.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (thứ 5 từ trái sang) trao 300 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng. Ảnh: MAI DUY

Tại 2 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao 600 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an 2 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3 (mỗi địa phương 300 triệu đồng).

Tại tỉnh Lào Cai, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao 400 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3. Lào Cai là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề với gần 2.000 ngôi nhà hư hỏng, 125 người chết và hơn 20 người mất tích.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao tặng 400 triệu đồng tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: MAI DUY

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai xúc động cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần của Công an tỉnh Quảng Nam. Với những món quà ý nghĩa này, thời gian đến các đơn vị sẽ tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và trao hỗ trợ 500 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái.