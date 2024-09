Xã hội Công an Quảng Nam hỗ trợ 500 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ tại Phú Thọ, Yên Bái (QNO) - Ngày 19/9, đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam do Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ, Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: MAI HUY



Tại tỉnh Phú Thọ, đoàn trao 200 triệu đồng, tại tỉnh Yên Bái trao 300 triệu đồng ủng hộ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ công an khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Đây là số tiền được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam tự nguyện quyên góp, ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ.

Trao 300 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: MAI HUY



Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát, thiệt hại của tỉnh Phú Thọ và Yên Bái; mong muốn nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an 2 tỉnh sớm vượt qua khó khăn do thiên tai.