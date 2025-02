Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam tổ chức xuất ngũ cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân (QNO) - Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ xuất ngũ cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ xuất ngũ cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ảnh: XUÂN MAI

Tháng 2/2023, Công an tỉnh Quảng Nam tuyển chọn 305 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; trong đó 105 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 200 chiến sĩ tại Công an tỉnh Quảng Nam.

Sau 2 năm rèn luyện và cống hiến, các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ và được xuất ngũ theo quy định. Trong thời gian tại ngũ, có 6 chiến sĩ trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân, 34 chiến sĩ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ xuất ngũ. Ảnh: XUÂN MAI



Phát biểu tại lễ xuất ngũ, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương nỗ lực của các chiến sĩ trong suốt thời gian phục vụ; đồng thời mong muốn các chiến sĩ sau khi xuất ngũ tiếp tục phát huy phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, thực hiện tốt trách nhiệm của dự bị động viên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc khi có yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, Công an tỉnh sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho chiến sĩ sau khi xuất ngũ.