Quốc phòng - An ninh Tuổi trẻ Quảng Nam tự hào tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân Cùng với hơn 2.500 thanh niên ưu tú của Quảng Nam, 370 công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Công an huyện Núi Thành, Công an xã Tam Hiệp và các đoàn thể đến thăm, động viên tân binh Nguyễn Đức Phúc. Ảnh: MAI DUY



Là đảng viên trẻ, Nguyễn Như Phúc (trú xã Tam Hiệp, Núi Thành) sau khi tốt nghiệp đại học đã có công việc ổn định tại một doanh nghiệp. Thế nhưng với tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến, Phúc quyết định tạm gác công việc cá nhân để thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).

Nguyễn Như Phúc chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui, tự hào khi trúng tuyển tham gia nghĩa vụ CAND và sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hay như thanh niên Doãn Bá Vỹ (trú xã Tam Xuân 2, Núi Thành) đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định để phụ giúp gia đình. Khi nhận được quyết định nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Vỹ ý thức rằng con đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng cũng đầy tự hào khi tuổi trẻ cống hiến cho quê hương.

Công an xã Tam Xuân II tặng quà động viên thanh niên Doãn Bá Vỹ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh MAI DUY



Ông Doãn Hòa Vân (cha của Vỹ) cho biết: “Khi biết tin con tôi trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, gia đình rất vui mừng và ủng hộ cháu. Gia đình tôi cũng động viên cháu cố gắng phấn đấu thật tốt trong môi trường quân ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đúng tiến độ, số lượng và chất lượng, năm 2025, Công an Quảng Nam đã tuyển chọn 370 thanh niên ưu tú đảm bảo các điều kiện thực hiện nghĩa vụ CAND. Trong đó thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an là 120 thanh niên, tại Công an Quảng Nam là 250 thanh niên.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các tân binh. Ảnh MAI DUY



Là một trong các địa phương có số lượng, chất lượng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND hằng năm cao, Công an huyện Núi Thành đã tuyển chọn, sàng lọc kỹ về chính trị, đạo đức và sức khỏe, qua đó đã tuyển chọn 28 thanh niên ưu tú tham gia nghĩa vụ CAND.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trà - Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết: “Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, Công an huyện đã nghiên cứu, giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân cụ thể cho các xã, thị trấn.

Hướng dẫn các tân binh sử dụng trang phục CAND. Ảnh MAI DUY

Đồng thời, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp chủ động lựa chọn nguồn tuyển và thống nhất danh sách đăng ký tham gia, tránh trường hợp trùng danh sách gọi khám, danh sách phát lệnh gọi.

Ngoài ra, Công an huyện tăng cường tuyên truyền về công tác tuyển quân với nhiều hình thức đa dạng, từ đó thu hút công dân ưu tú hăng hái đăng ký tham gia nhập ngũ”.

Theo kế hoạch, ngày 13/2/2025, Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025. Theo đó, công an các địa phương đã tổ chức cấp phát quân trang, hướng dẫn sử dụng trang phục CAND, đồng thời tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các tân binh trước ngày lên đường. Cùng với thanh niên Quảng Nam, 370 thanh niên ưu tú thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.