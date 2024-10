Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam triển khai cao điểm tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện ma túy (QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa quán triệt thực hiện cao điểm rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn.

Công an Quảng Nam triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện ma túy. Ảnh: M.T

Trong đợt cao điểm, bên cạnh tập trung rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và sau cai nghiện, công an các cấp sẽ quyết liệt đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng chống ma túy của công an cấp huyện, cấp xã.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, công an toàn tỉnh phải thực hiện quyết liệt, toàn diện đảm bảo thống kê, quản lý chặt chẽ, đầy đủ, chính xác diện các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và sau cai nghiện để lập danh sách cụ thể, phục vụ công tác phòng ngừa. Trong đó, chú trọng triển khai chủ trương của Bộ Công an về xây dựng địa bàn (xã, huyện, tỉnh) an toàn về ma túy và địa bàn không ma túy.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm. Trong đó, công an cấp huyện tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an thực hiện hiệu quả công tác rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện phù hợp.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi phát động tổng rà soát. Ảnh: M.T

Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa, vô hiệu hóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quản lý, kiên quyết không để tồn tại kéo dài hoặc hình thành các điểm, tụ điểm mới.

Công an cấp xã tham mưu thành lập các tổ công tác rà soát đến từng hộ gia đình, từng người dân theo phương châm “gõ từng nhà, rà từng người” để thống kê, xác định người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy…

Các đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tham gia các tổ công tác của Công an tỉnh xuống địa bàn cấp huyện, cấp xã kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn kết quả thực hiện, tổ chức nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả… Tăng cường tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, nghi vấn nghiện để xét nghiệm đưa đi cai nghiện bắt buộc hoặc lập hồ sơ quản lý.

Giai đoạn 1 của đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh bắt đầu tính từ 15/10 đến 30/11. Giai đoạn 2 được triển khai thời gian kế tiếp, kéo dài đến 30/5/2025.