An ninh trật tự Công an Quảng Nam triệu tập 2 đối tượng đăng tải tin bài sai sự thật (QNO) - Hai đối tượng trích dẫn, đăng tải lại video có nội dung sai sự thật về việc “tang chồng tang” liên quan vận động viên đua thuyền N.Đ.N. tại Thăng Bình đã bị công an triệu tập, xử lý.

Đối tượng N.V.P. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp cùng Công an các địa phương tiến hành triệu tập T.H.E. (SN 1983, trú tại Núi Thành) và N.V.P. (SN 1986, trú tại Điện Bàn) vì đăng tải thông tin sai sự thật về vận động viên đua thuyền N.Đ.N.

Trước đó, vào chiều 10/2/2025, trên mạng xã hội Facebook, một video livestream dài 1 phút đã được đăng tải, trong đó có thông tin sai sự thật về vụ tai nạn liên quan đến anh T.H.B. (anh rể của vận động viên đua thuyền N.Đ.N), cho rằng anh B. khi mang đồ ra mộ anh N. đã gặp tai nạn và tử vong.

Tin đồn này mô tả rằng bà nội của anh B. nghe tin và qua đời theo. Video này đã xâu chuỗi ba sự kiện tử vong liên tiếp, tạo nên hiệu ứng tiêu cực về "tang chồng tang", gây xôn xao dư luận và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để xác minh, làm rõ sự việc. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác nhận rằng các thông tin lan truyền là sai sự thật.

Công an làm việc với N.H.E. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, T.H.E. và N.V.P. khi lướt mạng xã hội đã tiếp cận và trích dẫn lại video sai sự thật, đăng tải trên mạng mà không xác minh nguồn tin.

Các đối tượng này đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai lệch và nhận thức được hậu quả gây ra, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ ngay các bài viết vi phạm.

Hiện nay, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng là nguồn phát tán video livestream sai sự thật.

Phòng An ninh Chính trị Nội bộ khuyến cáo mọi công dân cần thận trọng và chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.