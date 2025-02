An ninh trật tự Xử lý nghiêm đối tượng đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em (QNO) - Hai cá nhân chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng về việc bắt cóc trẻ em đã bị cơ quan công an gọi hỏi, răn đe.

Công an gọi hỏi, răn đe đối tượng P.T.C. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12/2/2025, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an xã Bình Minh và Công an xã Bình Giang (huyện Thăng Bình) đã triệu tập, răn đe hai cá nhân gồm H.V.T. (trú tại xã Bình Minh) và P.T.C. (trú tại xã Bình Giang) do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về vụ bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội.

Trước đó, chiều 11/2, hai tài khoản mạng xã hội đã lan truyền thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em tại khu vực Hòa Quý và trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình (xã Đại Hiệp). Nội dung các bài đăng gây hoang mang dư luận và nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra khẳng định không có vụ bắt cóc nào xảy ra như các bài viết nêu.

Đối tượng H.V.T. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, H.V.T và P.T.C thừa nhận đã chia sẻ thông tin sai sự thật mà không kiểm chứng nguồn tin. Hai cá nhân này đã gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm. Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.