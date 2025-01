Quốc phòng - An ninh Công an Quảng Nam xử lý 2.872 trường hợp vi phạm, thu phạt 7,6 tỷ đồng sau 25 ngày cao điểm (QNO) - Qua 25 ngày triển khai đợt cao điểm, hiệu quả về đảm bảo an toàn giao thông có những chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí

CSGT Công an TP.Tam Kỳ tăng cường ra quân tuần tra, kiểm soát liên tục trong đợt cao điểm thời gian qua. Ảnh: T.C

Theo đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, trong 25 ngày thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và 10 ngày triển khai Luật TTATGT đường bộ, Công an tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) huy động 1.112 tổ công tác với 4.573 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện và xử lý 2.872 trường hợp vi phạm, thu phạt tổng cộng 7,6 tỷ đồng. Trong đó, 422 giấy phép lái xe bị tước, 43 ô tô và 928 mô tô bị tạm giữ.

Ngoài xử lý vi phạm giao thông, lực lượng công an phát hiện 7 vụ việc nghiêm trọng, bao gồm khai thác cát trái phép, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, pháo nổ và ma túy.

Riêng trong 10 ngày đầu triển khai Luật TTATGT đường bộ, lực lượng CSGT lập biên bản 1.153 trường hợp vi phạm, thu phạt 3,8 tỷ đồng. Các lỗi phổ biến được xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn (256 trường hợp), tốc độ (350 trường hợp) và tín hiệu giao thông (75 trường hợp).

Nhờ những nỗ lực này, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước: giảm 34 vụ, 11 người chết và 27 người bị thương. Tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn cũng ghi nhận giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.