Đồng bộ giải pháp, Quảng Nam quyết kéo giảm tai nạn giao thông

Dù kéo giảm được số người chết so với cùng kỳ năm 2023, nhưng theo thống kế, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) trong 9 tháng đầu năm vẫn tăng, cho thấy các giải pháp đề ra chưa thực sự được triển khai hiệu quả.

An ninh trật tự

9 tháng xảy ra 309 vụ tai nạn

Ông Phan Đức Tiễn - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, bên cạnh duy trì công tác tuyên truyền, việc quản lý hoạt động vận tải cũng được chú trọng.

Nhiều bất cập liên quan đến hạ tầng được Sở GTVT tích cực phối hợp, xử lý. Sở GTVT đã đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thi công công trình.

Việc nhắc nhở, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị thi công có phương án đảm bảo ATGT, chấp hành các biện pháp đảm bảo ATGT đối với các dự án đang xây dựng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh mà Sở GTVT đã bàn giao cho các chủ đầu tư quản lý và tổ chức thi công được duy trì thường xuyên.

Hàng loạt nút thắt về hạ tầng được tháo gỡ, sau khi Sở GTVT phối hợp Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND tỉnh, Bộ GTVT chấp thuận cắm biển báo cấm dừng xe, đỗ xe tại các vị trí nút giao làm cản trở tầm nhìn xe chạy; cắm biển báo hạn chế tốc độ tại các vị trí giao nhau nguy hiểm; sửa chữa hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước và hoàn thiện hệ thống ATGT trên các tuyến quốc lộ ủy thác...

Dù lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhưng theo thống kê, TNGT trong 9 tháng vẫn chưa được kéo giảm triệt để.

Toàn tỉnh đã xảy ra 309 vụ, làm chết 132 người và bị thương 257 người, thiệt hại tài sản khoảng 3,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 55 vụ (tăng 21,6%), giảm 19 người chết (giảm 12,5%) nhưng tăng 70 người bị thương (tăng 37,4%). TNGT đường sắt tăng cả 3 tiêu chí (tăng 3 vụ, tăng 2 người chết và tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023).

Phân vai trách nhiệm

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm, các địa phương có TNGT tăng cả 3 tiêu chí được yêu cầu báo cáo nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian đến. Hầu hết nguyên nhân được viện dẫn liên quan đến hạ tầng giao thông, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn, chưa chặt chẽ trong công tác phối hợp…, vốn đã được đề cập trong nhiều cuộc họp về đảm bảo trật tự ATGT trước đó.

Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT cho rằng trong bối cảnh hiện tại, hạ tầng khó có thể đáp ứng kịp sự phát triển lưu lượng phương tiện và các hoạt động kinh tế.

Sở GTVT “không thiếu các văn bản” đề nghị địa phương báo cáo cụ thể các vị trí tồn tại, bất cập; sở cũng đã chủ động kiểm tra, khắc phục nhưng làm xong lại vênh với các tuyến do địa phương quản lý đấu nối vào.

“Các địa phương phải rà soát hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, thiếu thì cắm bổ sung, sai thì sửa, hư hỏng thì thay thế. Đồng thời phải khảo sát hệ thống đường, cầu để công bố tải trọng. Sở đã có nhiều văn bản nhắc nhở nhưng nhiều địa phương chưa làm.

Hiện nay, chúng tôi rất vất vả trong xử lý đấu nối trái phép trên một số tuyến, nhất là quốc lộ 14B. Nếu không có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, chúng tôi không thể quản lý nổi.

Đã có quy chế phối hợp, nhưng nhiều địa phương vẫn không vào cuộc. Sắp tới, tôi đề nghị thống kê địa phương nào không phối hợp trong xử lý vi phạm đấu nối trái phép” - ông Văn Anh Tuấn nói.

Nhấn mạnh công tác đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhưng cũng dễ dẫn đến chủ quan, lơ là, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương phải hết sức tập trung, phát huy tinh thần trách nhiệm.

“Phải chỉ đạo sát sao, phối hợp đồng bộ, phân vai cho rõ, không nói chung chung, điều hành chung chung, phát huy vai trò người đứng đầu trong triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT.

Trước mắt, đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông và các địa phương hết sức quan tâm các tuyến đường thủy trong mùa mưa bão và cơn bão số 6 hiện nay, chốt chặn ở các vị trí trọng yếu và triển khai kịp thời các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Các tồn tại liên quan đến hạ tầng, hệ thống cảnh báo, biển báo, xử lý các nút giao, đề nghị các địa phương chủ động báo cáo về Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT.

Phần việc nào thuộc trách nhiệm của địa phương, địa phương phải xử lý sớm để tạo sự đồng bộ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cần tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm để tạo hiệu quả răn đe” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng yêu cầu.

Thống kê của Ban ATGT tỉnh cho thấy, có 5 địa phương TNGT tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023, gồm Hội An, Đại Lộc, Điện Bàn, Bắc Trà My và Phước Sơn. Hai địa phương là điểm sáng, kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí là Tam Kỳ và Đông Giang. Trong khi đó, Duy Xuyên giảm sâu số vụ và số người chết, Núi Thành giảm sâu số người chết và bị thương.