Giáo dục - Việc làm Tam Kỳ bảo đảm an toàn giao thông trường học Từ đầu năm học mới 2024 - 2025 đến nay, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đối với học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP.Tam Kỳ tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông tại trường Tiểu học Ngô Quyền (An Phú).

Tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường An Phú) Công an Tam Kỳ vừa tổ chức tuyên truyền và ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm học 2024 - 2025.

Trong đó, đối với học sinh, cam kết điều khiển các loại phương tiện giao thông đúng độ tuổi quy định; luôn đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng và đúng quy cách khi tham gia giao thông; khi đi học để xe đạp đúng khu vực đã phân chia dành cho học sinh; luôn đi đúng phần đường, làn đường, quan sát kỹ trước khi qua đường, ra về theo phân luồng giao thông của nhà trường.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh cũng cam kết thực hiện những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và khi đưa đón con ở cổng trường.

Phát tờ rơi thông tin về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Bà Trịnh Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền cho biết: “Ngay sau buổi ký kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông này, nhà trường triển khai kế hoạch tuyên truyền cho học sinh vào các tiết chào cờ cũng như trong giờ sinh hoạt lớp.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ tuyên truyền cho phụ huynh thông qua các nhóm Zalo lớp; nhà trường cũng sẽ phát động thi đua thực hiện đảm bảo an toàn giao thông giữa các lớp với nhau và sẽ tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt.”

Hiện nay, hầu hết trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố đã triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên và đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh trong từng học kỳ, năm học.

Học sinh trường THPT Hà Huy Tập ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Duy Phương - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ đã xử phạt hơn 150 trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về ATGT.

Trong đó, tập trung vào các lỗi như không đủ tuổi, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn.

“Công an thành phố kêu gọi cán bộ, đảng viên và các bậc phụ huynh không giao phương tiện giao thông cho con, em điều khiển khi chưa đủ tuổi và không can thiệp vào việc xử lý của lực lượng chức năng đối với vi phạm trật tự an toàn giao thông của các em học sinh” - Thượng tá Nguyễn Duy Phương nói.