An ninh trật tự Nam Giang ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (QNO) - Sáng 6/9, UBND huyện Nam Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện Tháng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Diễu hành tuyên truyền ATGT trên các tuyến đường chính của huyện Nam Giang. Ảnh: VĂN KHANH

Theo thống kê của Ban ATGT huyện Nam Giang, trong 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 3 người, thiệt hại tài sản ước tính 76 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, giảm 1 người bị thương.

Tại lễ ra quân, ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn gương mẫu chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đồng thời đề nghị Công an huyện Nam Giang, Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Công an tỉnh, công an các xã, thị trấn theo phân cấp triển khai tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tham mưu tổ chức hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm... Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp và triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Sau lễ ra quân đã diễn ra hoạt động diễu hành tuyên truyền ATGT trên các tuyến đường chính của huyện.