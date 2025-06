Giao thông - Xây dựng Cầu trên quốc lộ 14D xuống cấp, Quảng Nam kiến nghị sửa chữa (QNO) - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh về tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các cầu Cà Đăng, Suối Đá, ĐăkRing, A Mó và Khe Dum trên quốc lộ 14D qua địa phận huyện Nam Giang.

Nhiều cây cầu trên QL14D không chịu nổi trước mật độ xe tải nặng lưu thông gia tăng cao. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Tình trạng đáng lo

Phó Giám đốc Sở Xây dựng - ông Trần Ngọc Thanh cho biết, phương tiện lưu thông trên quốc lộ (QL) 14D hiện nay tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 500 xe/ngày đêm, chủ yếu là loại xe tải nặng 6 trục (xe chở quặng) đi lại nên tuyến đường hư hỏng rất nặng. Nhiều đoạn chỉ còn lại nền đất sinh bụi gây ô nhiễm môi trường, bùn lầy khi trời mưa, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân.

Đặc biệt, một số cây cầu trên tuyến xuất hiện nhiều hư hỏng, có nguy cơ không đảm bảo an toàn. Cụ thể gồm các cầu như: Cà Đăng, Suối Đá, ĐăkRing, A Mó và cầu Khe Dum. Vì vậy, ngày 27/5/2025, Sở Xây dựng đã chủ trì, cùng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, UBND huyện Nam Giang và các đơn vị quản lý tuyến đường tổ chức kiểm tra hiện trường để hỗ trợ tìm phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng các cây cầu bị hư hỏng trên QL14D. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các lớp phủ mặt cầu của 4 cây cầu Cà Đăng (lý trình km5+185; dài 15m qua xã Tà Bhing), cầu Suối Đá (lý trình km26+160; dài 24,5m qua xã Tà Pơơ), cầu ĐăkRing (lý trình km40+297; dài 140,31m qua xã Chà Vàl), cầu A Mó (lý trình km56+567; dài 107m qua xã La Dêê) bị hỏng toàn bộ, xuất hiện nhiều ổ gà mặc dù đã sửa chữa nhiều lần. Khe co giãn bị hư hại; đường dẫn hai đầu cầu bị sình lún khiến phương tiện đi lại khó khăn. Cầu Cà Đăng còn có tường cánh bên trái mố phía đầu tuyến xuất hiện vết nứt lớn, có dấu hiệu tách rời với phần thân mố.

Đáng lo nhất là cầu Khe Dum (lý trình km70+508; nhịp 2x12m qua xã La Dêê), khi toàn bộ lớp láng nhựa mặt cầu và lớp bê tông cốt thép dày 6 - 10cm đã bị hỏng hoàn toàn, để lộ cốt thép. Hở phần mối nối giữa hai cánh dầm chữ T (ở nhịp thứ 2); mối nối tại vị trí dầm giữa và dầm biên (bên phải) có lỗ thủng; 2 vị trí khe co giãn đã bị hư hỏng hoàn toàn. Phần chân khay tứ nón bên trái mố phía cuối tuyến đã xuất hiện vết nứt lớn, có dấu hiệu tách rời với phần thân mố, nguy cơ không đảm bảo an toàn khi có xe tải trọng lớn qua lại.

Cần sửa chữa khẩn cấp

QL14D kết nối từ đường Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Toàn tuyến bị xuống cấp nặng cần phải nâng cấp, cải tạo toàn bộ. Hiện nay, tuyến QL14D được Trung ương bàn giao về cho tỉnh quản lý và đang thực hiện các thủ tục cho dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp (dự kiến khởi công vào cuối năm 2025).

Tuy nhiên, việc cần thiết lúc này là cần có giải pháp khắc phục hư hỏng của 5 cây cầu nêu trên để đảm bảo an toàn. Đối với cầu Khe Dum, Sở Xây dựng kiến nghị cần kiểm định để xác định lại tải trọng khai thác an toàn và cho sửa chữa tạm thời nhằm đảm bảo giao thông. Trong thời gian chờ kiểm định cầu Khe Dum, cho phép giảm cấp tải trọng khai thác từ không cắm biển hạn chế tải trọng thành chỉ cho phép xe tải có khối lượng chuyên chở không quá 25 tấn lưu thông nhằm đảm bảo an toàn công trình.

Lớp bê tông cốt thép mặt cầu Khe Dum dày 6 - 10cm đã bị hỏng rất nặng, để lộ cốt thép. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Sở Xây dựng cho biết, với tải trọng hạn chế vừa đề cập, xe tải chở hàng hóa thiết yếu vẫn lưu thông bình thường nên không ảnh hưởng đến nhu cầu giao thông đi lại tại địa phương. Kinh phí cho việc kiểm định và sửa chữa tạm thời cầu Khe Dum khoảng 1 tỷ đồng (đổ hoàn trả lớp bê tông xi măng mặt cầu).

Đối với các cầu Cà Đăng, cầu Suối Đá, cầu ĐăkRing và cầu A Mó, việc sửa chữa tạm thời được tiến hành bằng cách thi công lớp phủ mặt cầu và khe co giãn để hạn chế phát sinh hư hỏng. Kinh phí sửa chữa cho các cầu này tạm tính khoảng 1 tỷ đồng (láng nhựa chờ dự án cải tạo, nâng cấp QL14D triển khai thực hiện).