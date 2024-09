Xã hội Quảng Nam tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ (QNO) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Quảng Nam huy động 100% quân số tăng cường tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về trật tự an toàn giao thông, chú trọng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Cảnh sát giao thông kiểm soát phương tiện trên quốc lộ 1. Ảnh: C.T

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3268, ngày 9/8/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện “Tháng cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông”; Công văn số 1614, ngày 25/8/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp lễ Quốc khánh 2/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh”, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật ATGT trong trường học, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1, đường thủy nội địa, đường sắt và một số tuyến đường bộ trọng điểm khác.

Cảnh sát giao thông Đại Lộc kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: C.T

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam - ông Phan Đức Tiễn chia sẻ, thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, qua 3 ngày nghỉ lễ đầu tiên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai 157 ca với 697 lượt cán bộ chiến sĩ tiến hành tuần tra kiểm soát. Qua thực thi công vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 632 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Hội An lập biên bản xử lý người nước ngoài vi phạm tốc độ trên đường Võ Chí Công, đoạn qua địa phận xã Cẩm Thanh. Ảnh: CT

Thượng tá Nguyễn Văn Binh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, riêng ngày 2/9, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, tổ chức tuyên truyền lưu động dọc các tuyến quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và các tuyến, địa bàn trọng điểm. Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức tuần tra 56 ca, 267 lượt cán bộ chiến sĩ ra quân bảo đảm ATGT, phát hiện và lập biên bản 257 trường hợp vi phạm, ước tính tiền phạt 632,55 triệu đồng; tước 16 giấy phép lái xe, tạm giữ 99 phương tiện. Kết hợp tuần tra, kiểm soát, các cán bộ chiến sĩ phát 165 tờ rơi tuyên truyền về trật tự ATGT đường thuỷ nội địa.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra tại bến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Ảnh: C.T

Cảnh sát giao thông - trật tự của các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên quốc lộ ủy thác, các tuyến tỉnh lộ (ĐT) và các tuyến đường huyện (ĐH) trọng điểm.

[VIDEO] - Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tham gia Tổ liên ngành cấp tỉnh kiểm tra tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm:

Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đại Lộc - Trung tá Trần Xuân Hùng cho biết, đội cùng Công an các xã, thị trấn phối hợp triển khai kiểm soát giao thông trên các tuyến ĐT609, ĐT609B, ĐT609C, các tuyến đường nội thị thị trấn Ái Nghĩa, đường lên đập thủy lợi Khe Tân. Qua đó, phát hiện và xử lý hàng chục vụ vi phạm ATGT, nỗ lực đảm bảo cho nhân dân lưu thông dịp nghỉ lễ diễn ra an toàn.

Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) tham gia phối hợp kiểm soát tải trọng xe xuyên lễ trên quốc lộ 14D, địa phận huyện Nam Giang. Ảnh: C.T

Chốt kiểm soát được thiết lập trên quốc lộ 1. Ảnh: C.T