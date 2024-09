Giao thông - Xây dựng Kiểm soát tải trọng xe trên quốc lộ 14D xuyên lễ 2/9 (QNO) - Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, ông Trương Văn Sơn cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Tổ liên ngành cấp tỉnh vẫn tổ chức kiểm tra tải trọng xe xuyên lễ trên tuyến quốc lộ 14D (huyện Nam Giang).

Tổ liên ngành kiểm soát tải trọng xe xuyên lễ trên quốc lộ 14D. Ảnh: C.T

Theo kế hoạch phối hợp được ban hành trước đó giữa Sở GTVT và Công an tỉnh Quảng Nam, mỗi ca kiểm soát tải trọng xe, công an tỉnh bố trí 1 đồng chí cảnh sát giao thông và đảm nhiệm làm ca phó; Sở GTVT bố trí 5 người, trong đó có 1 Thanh tra viên làm ca trưởng. Tổ kiểm tra liên ngành sẽ phối hợp để kiểm tra bao gồm việc chấp hành về tải trọng thiết kế; trọng tải, khổ giới hạn cầu đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; kích thước thành, thùng xe và các quy định khác về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Dừng phương tiện để cân tải trọng xe. Ảnh: C.T

Kể từ ngày 28/8 đến hết ngày 3/9 này, tổ liên ngành thực thi nhiệm vụ tại lý trình km0+400, tuyến quốc lộ 14D thuộc địa bàn xã Cà Dy, huyện Nam Giang suốt 24/24 giờ.

Lực lượng chức năng đã dừng hàng chục phương tiện để kiểm tra. Qua cân tải trọng vào ngày 29/8, ô tô tải mang biển kiểm soát 43C-229.57 kéo theo sơ mi rơ moóc 43R-034.66 vi phạm vượt tải trọng trục cho phép của cầu đường 34,4%, bị xử phạt số tiền 74 triệu đồng.

Theo ông Hồ Công Trí - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, lãnh đạo đơn vị đang bàn phương án để bố trí trạm cân tải trọng kiểm soát tải trọng xe trên tuyến quốc lộ 40B vào thời gian đến.