Xã hội Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 và tựu trường (QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn thực hiện Công điện số 81 ngày 20/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 365 ngày 15/1/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 31 ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời phối hợp với Sở GD-ĐT, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên kỹ năng tham gia giao thông an toàn; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới…