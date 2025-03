Xã hội

Honda Ôtô Tiến Thu Quảng Nam – Tam Kỳ tổ chức chương trình An toàn giao thông 2025

(QNO) - Ngày 29/3, Honda Ôtô Tiến Thu Quảng Nam – Tam Kỳ đã tổ chức thành công chương trình An toàn giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức cũng như kỹ năng điều khiển phương tiện, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.