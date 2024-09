An ninh trật tự Hội An ra quân cao điểm đảm bảo an toàn giao thông Công an TP.Hội An vừa tổ chức ra quân thực hiện Tháng cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Đợt ra quân lần này, Công an thành phố huy động nhiều lực lượng, quyết liệt xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Công an TP.Hội An tăng cường kiểm tra, xử lý các trường vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PHAN SƠN

Tháng cao điểm kéo dài từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/9, lực lượng CSGT Công an TP.Hội An và các lực lượng cảnh sát khác được huy động tập trung xử lý quyết liệt các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông (TNGT).

Cụ thể là các hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ; vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện...

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Linh - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Hội An cho biết: “Lực lượng CSGT Công an TP.Hội An tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông trên đường bộ, đường thủy. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên”.

Công an TP.Hội An tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: PHAN SƠN

Triển khai đợt cao điểm từ ngày 15/8 đến nay, lực lượng CSGT Công an TP.Hội An đã lập biên bản xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Cùng với lực lượng CSGT, Công an TP.Hội An cũng huy động các đội nghiệp vụ có liên quan, công an các xã, phường. Trước khi Công an Quảng Nam phát động đợt cao điểm, Công an TP.Hội An cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an thành phố và công an các xã, phường phối hợp với ngành giáo dục thành phố tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quy tắc, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đồng thời tổ chức ký kết quy chế phối hợp về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương tại các trường học trên địa bàn; duy trì triển khai mô hình cổng trường học an toàn, văn hóa giao thông.

“Yêu cầu đặt ra trong đợt cao điểm này là đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng tập trung xử lý vi phạm về trật tự đô thị để góp phần đảm bảo môi trường du lịch tại Hội An” - Thượng tá Trần Minh Tiến - Phó Trưởng Công an TP.Hội An nói.