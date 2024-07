Quốc phòng - An ninh Công an Phường Cẩm Phô được công nhận kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị (QNO) - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an vừa trao quyết định và giấy chứng nhận Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023 cho Công an phường Cẩm Phô, TP. Hội An

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và giấy chứng nhận Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị cho Công an phường Cẩm Phô. Ảnh: M.T

Ngày 17/7, Công an TP.Hội An tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Công an TP.Hội An thông tin, trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố đã nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc, các hoạt động vui xuân đón Tết của nhân dân.

Công an TP.Hội An đã tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 78%, khởi tố 44 vụ 51 bị can xâm phạm trật tự xã hội, khởi tố, điều tra 6 vụ 12 bị can phạm tội về ma túy, xử lý hành chính 25 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đông đảo các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: M.T

Qua 6 tháng đầu năm, tỷ lệ vận động và mở tài khoản chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hội An đạt gần 90%, cập nhật số định danh/CCCD trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 97%...

Công an các xã tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm 535 lượt, giải tán 14 tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hội An.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.T

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Công an TP.Hội An, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của công an thành phố thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian đến toàn lực lượng công an thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm phải kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06; đảm bảo tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và giấy chứng nhận Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023 cho Công an phường Cẩm Phô (TP.Hội An)