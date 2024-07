An ninh trật tự Vừa ra mắt, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Quế Thọ đã lập công (QNO) - Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã Quế Thọ (Hiệp Đức) đã có chiến công đầu tiên chỉ sau 1 ngày ra mắt.

Đối tượng V.V.T. được đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Công an xã Quế Thọ cung cấp

Ngày 1/7, Công an xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức) nhận tin báo của ông N.T.T về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản là bình điện trong xe đạp điện. Công an xã Quế Thọ đã triển khai lực lượng xác minh, truy tìm, đồng thời thông báo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở các thôn phối hợp nắm tình hình, truy tìm đối tượng.

Sáng 2/7, qua công tác nắm tình hình, ông Nguyễn Công Khánh - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Phú Bình (xã Quế Thọ) phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại địa bàn nên đã báo cáo chỉ huy công an xã và tiếp tục theo dõi đối tượng. Ông Nguyễn Công Khánh đã trực tiếp dẫn đường cho Công an xã Quế Thọ để tổ chức lực lượng kiểm tra và đưa đối tượng về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là V.V.T. (sn 1984, trú tại thôn Phú Đa, Quế Châu, Quế Sơn là người đã thực hiện vụ trộm bình điện xe đạp điện nói trên tại xã Quế Thọ. Công an xác định đối tượng V.V.T đã có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, qua test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Quế Thọ điều tra, xử lý theo quy định.