Quốc phòng - An ninh Duy Xuyên tổ chức điểm lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự cơ sở (QNO) - Sáng nay 1/7, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức điểm lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Quang cảnh lễ ra mắt. Ảnh: N.T

Các đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Huyện ủy, UBND huyện Duy Xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện.

Đến nay, huyện đã hoàn thành công tác tuyển chọn nhân sự, ban hành quyết định thành lập các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và chính thức ra mắt vào ngày 1/7/2024. Hiện, tổng lực lượng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên toàn huyện Duy Xuyên gồm 263 người.

[VIDEO] - Duy Xuyên tổ chức điểm lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Theo ông Phan Xuân Cảnh, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Duy Xuyên thời gian qua luôn giữ vững ổn định.

Các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng đã có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và luôn là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

“Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên toàn huyện Duy Xuyên cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quyết tâm cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện xây dựng quê hương Duy Xuyên ngày càng giàu đẹp” - ông Cảnh nói.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng hoa, quà cho lực lượng bảo vệ ANTT ở Duy Xuyên. Ảnh: N.T

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ được nghe tóm tắt nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; công tác tham mưu triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành biểu dương sức mạnh của lực lượng ANTT cơ sở của huyện Duy Xuyên. Ngoài ra, đại biểu và nhân dân được xem các tình huống giả định mà lực lượng ANTT ở cơ sở hỗ trợ công an xã chính quy giải quyết, xử lý tình huống gây rối trật tự, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Lực lượng công an chính quy tham gia diễu hành. Ảnh: N.T Được biết, tỉnh Quảng Nam là một trong 12 địa phương được Bộ Công an chọn làm điểm lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ngoài 12 địa phương chọn làm điểm lễ, tất cả địa phương còn lại trên toàn quốc cũng tổ chức lễ ra mắt lực lượng này vào ngày 1/7/2024.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống, tạo chuyển biến tích cực về ANTT ở địa bàn cơ sở, các cấp ủy, chính quyền cần sớm nhận diện nguy cơ, thách thức, khó khăn đặt ra để chủ động triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở; không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia diễu hành. Ảnh: N.T

Theo bà Hương, việc tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để lực lượng này nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả và đúng quy định; tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, làm nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ.

Cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT. Không ngừng nâng cao tính chủ động, tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, lực lượng bảo vệ ANTT hỗ trợ đắc lực cho công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Minh Hương nói, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải nhận thức vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, năng lực công tác; tích cực tham gia hỗ trợ công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tình huống giả định lực lượng ANTT cơ sở hỗ trợ công an xã chính quy giải quyết. Ảnh: N.T