Xã hội Nam Giang: Đồng loạt ra quân bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh (QNO) - Lực lượng chức năng huyện Nam Giang vừa đồng loạt ra quân đợt cao điểm, triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh.

Công an xã La Dêê tuyên truyền ATGT tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học liên xã La Dêê - Đắc Tôi. Ảnh: CSGT NAM GIANG

Tại vùng cao La Dêê, Công an xã đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trật tự ATGT cho 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 230 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học liên xã La Dêê - Đắc Tôi. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường ký cam kết không vi phạm pháp luật ATGT.

Nhân dịp tháng cao điểm ra quân bảo đảm ATGT cho học sinh, Công an xã Tà Pơơ trực tiếp tuyên truyền tại Trường TH&THCS Tà Pơơ với sự tham gia theo dõi, ký cam kết của 136 giáo viên và học sinh.

Công an xã Zuôih tuyên truyền tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Zuôih, qua đó 15 giáo viên và 173 học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Zuôih trả lời câu hỏi trắc nghiệm về ATGT. Ảnh: CSGT NAM GIANG

Trung tá A Lăng Hón - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Nam Giang cho biết, đơn vị cũng đã phối hợp, triển khai tuyên truyền pháp luật ATGT, kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường Tiểu học Thạnh Mỹ (thị trấn Thạnh Mỹ). Dịp này, tổng cộng 36 giáo viên và 609 học sinh ký cam kết tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Đơn vị còn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam) tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường có trường học (như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14D) vào khoảng thời gian học sinh đến trường (từ 6 - 7 giờ), tan trường (từ 10 - 11giờ 30 phút) hàng ngày. Cạnh đó, tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp với phát bài tuyên truyền học sinh không vi phạm những quy tắc an toàn.