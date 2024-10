An ninh trật tự

Công an Tam Kỳ khởi tố đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tuấn (SN1991, trú phường Cẩm Phô, TP.Hội An) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.